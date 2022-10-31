عون يشيد باختيار بيروت مقرا إقليميا لمنطقة الشرق الأوسط للفرانكوفونية

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اعتبر رئيس الجمهورية اللبناني المنتهية ولايته العماد ميشال عون أن نجاح لبنان في جعل العاصمة بيروت المقر الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط للفرانكوفونية يؤكّد الثقة الدولية بلبنان.

جاءت تصريحات عون خلال استقباله اليوم الاثنين في دارته في الرابية، الأمينة العامة للفرانكوفونية لويز موشيكيوابو، على رأس وفد، بحسب رئاسة الجمهورية.

واعتبر عون أن "نجاح لبنان في جعل عاصمته بيروت المقر الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط للمنظمة الدولية للفرانكوفونية، يؤكد مرة جديدة على الثقة الدولية بلبنان وبدوره في محيطه والعالم، ويعكس القيمة الكبرى لوطن الأرز كموئل للثقافات وملتقى الحضارات".

وأكد أن "لبنان سوف يقدم كل التسهيلات اللازمة لتمكين المقر من لعب الدور المنوط به".

والفرنكوفونية رابطة تضمّ الدول والشعوب التي تتحدث باللغة الفرنسية. وإثر اعتمادها لميثاق فرانكوفونية جديد عام 2005، أصبحت تسمى المنظمة الدولية للفرانكوفونية.