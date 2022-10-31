رئيس الاتحاد الإفريقي ومحمود عباس يصلان إلى الجزائر لحضور القمة العربية

وصل رئيس الاتحاد الإفريقي، ماكي سال، رئيس السنغال، اليوم الاثنين، إلى الجزائر، للمشاركة في القمة العربية التي تنطلق غدا الثلاثاء، بصفته ضيف شرف.

وكان في استقبال رئيس السنغال، بمطار الجزائر الدولي " هواري بومدين"، نظيره الجزائري عبد المجيد تبون.

كما وصل إلى الجزائر، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورشاد محمد علي العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي للجمهورية اليمنية، وكان في استقبالهما بالمطار، عبد المجيد تبون.

ووصل الجزائر أيضا، نائب رئيس وزراء مملكة البحرين، الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، ونائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي، الممثل الخاص لسلطان سلطنة عمان، أسعد بن طارق آل سعيد، ورئيس مجلس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، وكان في استقبالهم رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبد الرحمان.