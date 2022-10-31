لوفتهانزا تغير أجزاء من الطبقة الخارجية لطائرتها «إيه 380» بسبب البرد

أعلن ميشائيل لامبرتس، المتحدث باسم مجموعة لوفتهانزا الألمانية للطيران، اليوم الإثنين، أن المجموعة ستضطر إلى تبديل أجزاء من الطبقة الخارجية لطائرتها العملاقة ايرباص ايه380 وذلك قبل إعادة تشغيلها مرة أخرى.

وأوضح لامبرتي أن هذه الخطوة تأتي بسبب أضرار نجمت عن البَرَد حدثت في الطبقة الخارجية للطائرات أثناء تخزينها في موقف الطائرات في تيرويل بإسبانيا، مشيرا إلى أن من المنتظر إتمام أعمال التبديل في فرانكفورت.

كانت الشركة بدأت منذ أيام قليلة في اتخاذ الاستعدادات الفنية حتى تتمكن من إعادة تشغيل من أربع إلى خمس من هذه الطائرات التي كانت خارج الخدمة، بحلول صيف 2023.

وكانت إدارة المجموعة قررت قبل جائحة كورونا إخراج الطائرة إيرباص إيه 380 من الأسطول لأسباب اقتصادية، وكان عدد هذه الطائرات يبلغ 14 طائرة استعادت منها الشركة المصنعة إيرباص ست طائرات، ما يعني أن عدد الطائرات السوبر جامبو التي يمكن للوفتهانزا إعادة تشغيلها لا يزيد عن ثماني طائرات.

ولم تحدد لوفتهانزا عدد الطائرات التي سيتم تبديل أجزاء من الطبقة الخارجية لها جراء الأضرار، كما لم تحدد أيضا تكاليف إعادة تشغيل هذه الطائرات، وتحتاج كل طائرة إلى آلاف من ساعات العمل.

ومن المنتظر أن يتم تسيير الطائرات التي مضى على إنتاجها تسعة أعوام من إسبانيا إلى فرانكفورت في أوائل ديسمبر المقبل.

كانت الطائرات قد تم تخزينها في تيرويل في الخامس من مايو 2020، وبعد إصلاح الطبقة الخارجية وأعمال أساسية أخرى ستخضع الطائرات لأعمال صيانة بفاصل زمني أكبر لدى شركة "لوفتهانزا تشنيك" للصيانة في مانيلا.