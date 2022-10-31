اليونان ترحب بتجديد مهمة بعثة الأمم المتحدة في ليبيا

رحبت اليونان، اليوم الاثنين، بتبني مجلس الأمن الدولي بالإجماع قرارا يقضي بتمديد عمل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لمدة عام، ووصفته بالتطور المهم.



ونقلت وكالة الأنباء اليونانية "أمنا" عن مصادر دبلوماسية قولها إن نص القرار أشار صراحة، لأول مرة، إلى المادة 6 من مخرجات منتدى الحوار السياسي الليبي، التي تنص على أنه لا يمكن للحكومة الليبية الدخول في اتفاقيات من شأنها إلزام البلاد في المستقبل، وربما تكون ضارة بسياستها الخارجية.



وقالت المصادر: "توقيع مذكرة تفاهم بين حكومة طرابلس وتركيا بشأن الطاقة يندرج تحديدا ضمن هذا البند".



وأصدر مجلس الأمن، يوم الجمعة الماضي، قرارا بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة حتى 31 أكتوبر 2023.



ورفض القرار الأعمال التي يمكن أن تؤدي إلى عنف أو انقسامات في ليبيا، وأقر برغبة الشعب الليبي في أن يكون له رأي في من يحكم، من خلال الانتخابات. وحث المؤسسات السياسية الليبية وأصحاب المصلحة الرئيسيين على الاتفاق على خريطة طريق لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن، على أساس دستوري وقانوني.