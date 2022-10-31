الأمم المتحدة: سفن شحن الحبوب ستواصل الإبحار من موانئ أوكرانيا عبر البحر الأسود

أفاد مركز التنسيق المشترك في إسطنبول في وقت متأخر من يوم الأحد بأنه من المتوقع أن تواصل السفن الإبحار من موانئ أوكرانيا عبر ممر البحر الأسود خلال يوم الاثنين على الرغم من إلغاء روسيا مؤخرا لاتفاق بشأن صادرات الحبوب من أوكرانيا.

ووفقا لبيان صادر عن المركز فقد اتفقت وفود الأمم المتحدة وتركيا وأوكرانيا على خطة مماثلة.

ومن المقرر أن تنطلق 12 سفينة عبر الممر باتجاه اسطنبول اليوم الاثنين، فيما ستتحرك أربع سفن في الاتجاه المعاكس في تحرك تم بالتنسيق مع الوفد الروسي.

وتابع البيان أنه حاليا هناك 21 سفينة شحن مشاركة في المبادرة محملة بإجمالي 700 ألف طن من الحبوب موجودة في الموانئ الأوكرانية الثلاثة أو بالقرب منها.

وألغت روسيا يوم السبت اتفاقية نقل الحبوب الأوكرانية من موانئ البحر الأسود "إلى أجل غير مسمى"، مشيرة إلى تعرض أسطولها بالبحر الأسود في ميناء سيفاستوبول لـ"هجمات إرهابية".

وتم التوصل إلى الاتفاقية في تموز/يوليو الماضي بوساطة من تركيا والأمم المتحدة، وأنهت حصارا استمر شهورا على صادرات الحبوب الأوكرانية وسط حرب روسيا على أوكرانيا.

وبحسب المعلومات التركية، تم شحن 3ر9 مليون طن من الحبوب منذ ذلك الحين. وتم الاتفاق على فحص السفن وحمولتها أثناء مرورها عبر مضيق البوسفور التركي.

وكان من المقرر أن تنتهي الاتفاقية في الأصل في 19 تشرين الثاني/نوفمبر- بل وكان من المقرر تمديدها تلقائيا إذا لم يعترض أي من الطرفين.

ولطالما انتقدت موسكو مؤخرا الاتفاقية نظرا لتباطؤ صادراتها من الحبوب والأسمدة نتيجة للعقوبات التي فرضها الغرب.