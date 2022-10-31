المنامة: اتفاقية للتجارة الحرة بين إسرائيل والبحرين ستوقع نهاية العام

كشف وزير التجارة والصناعة البحريني زايد بن راشد الزياني، بمقابلة مع قناة "آي.24" الإسرائيلية، عن اتفاقية التجارة الحرة مع إسرائيل التي ستوقع في نهاية العام الحالي.

وجاءت المقابلة على هامش زيارة يقوم بها الوزير البحريني هذه الأيام على رأس وفد من رجال الأعمال إلى إسرائيل.

وأعرب الوزير البحريني عن رغبته في أن تكون الاتفاقية بداية لازدهار التجارة بين إسرائيل والبحرين، واعتبر أن تلك الاتفاقية ستشكل بداية للعلاقات الاقتصادية بين البلدين.

يذكر أن إسرائيل قامت بتطبيع العلاقات الدبلوماسية مع البحرين والإمارات قبل عامين برعاية أمريكية.

وفي مايو الماضي، أبرمت إسرائيل اتفاقية تجارة حرة مع الإمارات، وهي الأولى لها مع دولة عربية، ويقدر المسؤولون أنها ستزيد التجارة بين الجانبين من 1.2 مليار دولار إلى 10 مليارات دولار في فترة زمنية مدتها 5 سنوات.