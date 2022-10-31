رئيس جامعة سوهاج: ضم أصغر مبرمجة بالوطن العربي لمركز رعاية المبتكرين

أعلن الدكتور مصطفى عبد الخالق، رئيس جامعة سوهاج، عن ضم الطفلة مريم محمد عابدين البالغة من العمر ٦ سنوات والتي حصدت المركز الأول على مستوى ١٩ دولة عربية كأصغر مبرمج عربي، لمركز رعاية المواهب والمبتكرين بالجامعة؛ لدعم وصقل مهاراتها الإبداعية.

وأوضح عبد الخالق أن احتضان الجامعة للطفلة مريم يأتي اتساقاً مع توجه القيادة السياسية الرشيدة لدعم الشباب الصاعد، لخلق أجيال قادمة من المبتكرين والمبدعين المتسلحين بمجموعة المعارف والمهارات التي تؤهلهم للالتحاق بمجموعة الوظائف البازغة، والتى سيتم استحداثها فى المستقبل سواء في سوق العمل المحلي أو الإقليمي أو العالمي؛ في ظل التغيرات التكنولوجية وتحديات الثورة الصناعية الرابعة والخامسة، خاصة وأن الذكاء الاصطناعي سيكون القاطرة التي ستقود العالم في المستقبل.

وأكد أهمية انخراط الأطفال في البرمجة وأهميتها في تطوير مهاراتهم، مناشداً جميع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني بدعم صغار وشباب الموهوبين في عالم التكنولوجيا، لتأهيلهم وتزويدهم بالمهارات والقدرات الرقمية اللازمة كخطوة متقدمة لاستثمار العقول البشرية، وتحقيق أهداف الدولة المصرية ودعم مسيرة التحول الرقمي، وتحفيز نمو الاقتصاد الرقمي للنهوض بالوطن عالمياً.

وأضاف أنه أصدر توجيهاته للمدير التنفيذى لمركز رعاية المبتكرين بالجامعة بسرعة ضم الطفلة مريم إلى مجموعة الاطفال الذين يحتضنهم المركز، تمهيداً لالتحاقها ببرنامج جامعة الطفل عند وصولها لسن العاشرة، لافتاً إلى تكريم الطفلة مريم من قبل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتي كانت ضمن الفائزين بالمراكز الأولى على مستوى العالم العربي.

يذكر أن الطفلة مريم ابنة محافظة سوهاج من مواليد 11 ديسمبر عام 2016، وابنة الخبير الزراعي الدكتور محمد عابدين، والدكتورة داليا هيكل الأستاذ المساعد بكلية التربية النوعية بالجامعة.