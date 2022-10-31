الجيش اللبناني يوقف مقتحم مصرف بيبلوس في بيروت

أوقفت مديرية المخابرات في الجيش اللبناني المودع الذي اقتحم مصرف "بيبلوس" فرع الحمرا في بيروت، اليوم الاثنين.

وأعلنت قيادة الجيش اللبناني في بيان أنه "بتاريخ 31 أكتوبر، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في فرع بنك بيبلوس – الحمراء مواطن فلسطيني الجنسية، بعدما هدد بإطلاق النار على نفسه إذا لم يستجب لطلبه بسحب وديعته المالية لدى المصرف المذكور".

وأضاف البيان أنه خلال عملية التوقيف، قام المودع "بإطلاق النار من دون وقوع إصابات".

وكانت جمعية المودعين اللبنانية قد أعلنت على حسابها على "تويتر"، اليوم الاثنين، أن أحد المودعين "اقتحم مصرف "بيبلوس" في الحمرا".

يذكر أن لبنان يعاني من أزمة مالية منذ العام 2019 أدت إلى امتناع المصارف عن تسليم المودعين أموالهم.

ويواصل عدد من المودعين عمليات اقتحام المصارف للحصول على ودائعهم منذ أيلول الماضي.