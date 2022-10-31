ضبط 9 قضايا مخدرات وتنفيذ 3653 حكما قضائيا خلال حملة في القليوبية

تمكن قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع أمن القليوبية، من ضبط 9 قضايا مخدرات، وتنفيذ 3653 حكمًا قضائيًا خلال حملة في القليوبية.



وشن قطاع الأمن العام بإشراف مساعد وزير الداخلية للأمن العام، بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بقيادة اللواء محمد السيد مدير المباحث، حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي استهدفت دائرة مركز شرطة طوخ، والدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها واستهداف وضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين.



أسفرت جهود الحملات عن ضبط 9 قضايا مخدرات بحوزة 8 متهمًين، فضلا عن تنفيذ 3653 حكمًا قضائيًا متنوعًا.