القبض على 9 أشخاص على خلفية انهيار جسر معلق في الهند

ألقت الشرطة الهندية القبض على تسعة أشخاص على خلفية انهيار جسر "موربي" المعلق غرب البلاد، والذي راح ضحيته أكثر من 130 قتيلا.

وذكرت قناة (إن دي تي في) الهندية، اليوم الاثنين، أنه من بين الأشخاص الذين جرى اعتقالهم مسؤولون بالشركة التي قامت بأعمال صيانة للجسر ومحصلو تذاكر وأفراد أمن كانت مهمتهم السيطرة على الحشود.

وكان قرابة 500 شخص على جسر "موربي" المعلق يؤدون طقوسا لمهرجان ديني عندما انقطعت الأسلاك التي تدعمه أمس الأحد ما أدى إلى انهيار الهيكل بكامله في النهر.. ويقع الجسر على مسافة 200 كيلو متر غرب "أحمد آباد" المدينة الرئيسية في ولاية "جوجارات" بغرب البلاد، وعلى ارتفاع 233 مترا.