أبو الغيط والمبعوث الأممي لليبيا يتفقان على مواصلة التنسيق لإيجاد مسار للحل في البلاد

اتفق الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة رئيس البعثة الأممية للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي على مواصلة العمل والتنسيق الوثيق بين الجامعة والمنظمة الأممية من أجل ايجاد مسار للحل في ليبيا يفضي إلى إجراء الانتخابات وصيانة وحدة البلاد ومؤسساتها.

وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية بأن ذلك جاء خلال لقاء أبو الغيط في مقر إقامته بالعاصمة الجزائرية التي تحتضن القمة العربية الـ31 غدا وبعد غد، بالمبعوث الأممي.

وأضاف المتحدث أن أبو الغيط أكد دعم جامعة الدول العربية لمهمة المبعوث الممي، وقدم عرضاً لعناصر الموقف العربي من الملف الليبي، لاسيما ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع قاعدة دستورية تجرى على أساسها الانتخابات، فضلا عن أهمية الشروع في اتخاذ الخطوات التنفيذية اللازمة لإنجاز هذا الاستحقاق.. كما جدد أبو الغيط المطالبة بخروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية كافة من الأراضي الليبية.

ومن جهته، وضع المبعوث الأممي، أبو الغيط في صورة التحركات واللقاءات التي أجراها منذ وصوله إلى ليبيا في 14 أكتوبر الجاري، ومع الفاعلين السياسيين والأمنيين والاقتصاديين الليبيين وممثلي المجتمع المدني، لفهم أفضل للأوضاع الحالية والحلول الممكنة، وكذا إحاطته الأولى أمام اجتماع مجلس الأمن، الذي عُقد في 24 أكتوبر الجاري، وكُرس لمناقشة الحالة في ليبيا، وانتهى إلى التوافق حول تجديد ولاية البعثة الأممية في البلاد لمدة عام كامل.