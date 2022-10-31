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الإثنين 31 أكتوبر 2022
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مصر
مدبولي: الحكومة بدأت في تنفيذ مخرجات وتوصيات المؤتمر الاقتصادي 2022
مدبولي: الحكومة حريصة على وضع حزم الحماية الاجتماعية على أجندة أولوياتها
مدبولي: نتحمل كلفة مالية كبيرة لمساندة المواطنين تتخطى ال 40 مليار جنيه في بند الكهرباء
رئيس الوزراء يلتقى رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب
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مندوب روسيا بالأمم المتحدة: لا يمكن السماح بمرور السفن في البحر الأسود دون تفتيش
أمين عام الجامعة العربية: القضية الفلسطينية دفعت ثمنا رهيبا نتيجة ربيع التدمير
أبو الغيط: السودانيون يقتربون من توافق ما.. ومحاولة هز السعودية خطر على المنطقة بالكامل
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هنا جودة تتوج بلقب بطولة إيطاليا الدولية لناشئات تنس الطاولة
باشاك شهير يهزم جيرسونسبور يتقدم لوصافة الدوري التركي
روما يقتنص فوزا مثيرا من فيرونا ويقتحم المربع الذهبي بالدوري الإيطالي
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بأغاني التراث.. كورال الأطفال يداعب جمهور مسرح 23 يوليو بالمحلة
تكريم 5 فنانات مصريات بأوبرا دبي
ميار الببلاوي: نشوى مصطفى صاحبة عمري وخدعتني
رحاب مطاوع تفتتح حفلات الليلة الثانية عشر من الموسيقى العربية
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محيي الدين: التعاون بين الدول المتقدمة والنامية ضروري لعلاج مشكلات أزمة المناخ
وزير التجارة والصناعة يتفقد أجنحة المعرض الدولي الأول للصناعة
وزير التموين لمنتجي السلع الغذائية: يجب تشغيل المصانع بكامل طاقتها
حوادث وقضايا
شخص يشعل النار في شقة ابنة زوجته لرفضها إعطائه مبلغ مالي بالغربية
القبض على هاربين من مؤبد وغرامات 5 ملايين جنيه في القاهرة
القليوبية.. مصرع مدرس رياضيات إثر أزمة قلبية أثناء الشرح في الفصل بشبرا الخيمة
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