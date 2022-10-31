مبيعات المنازل في الصين تتراجع 28% في ظل زيادة المخاطر بسبب عودة كورونا

اشتد ركود مبيعات المنازل في الصين في أكتوبر الجاري، وهو ما يعد أحدث مؤشر على أن انتعاش سوق العقارات في البلاد لا يزال بعيدا.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الاثنين، أن البيانات الأولية الصادرة عن شركة المعلومات العقارية الصينية أظهرت أن أكبر مئة شركة للتطوير العقاري، شهدت تراجعا في مبيعات المنازل الجديدة بنسبة 4ر28% في أكتوبر، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، لتبلغ قيمة المبيعات 1ر556 مليار يوان (2ر76 مليار دولار).

لا يزال سوق الإسكان في الصين هشا رغم سلسلة الإجراءات لاستعادة الثقة التي تأثرت بسبب سياسة صفر كوفيد، وأزمة الديون بين المطورين العقاريين الذين يعانون من ضائقة مالية.

وعرضت شركات البناء إقامة المزيد من المشاريع العقارية في الشهرين الماضيين، أملا في أن يساعدهم موسم المبيعات السريع عادة في استرداد المزيد من الأموال، حسبما ذكرت شركة المعلومات العقارية في وقت سابق.

وساد الذعر بين المستثمرين في شركات التطوير العقاري مرة أخرى، بعد تنحي رئيس مجلس إدارة شركة "لونجفور جروب هولدينجز" وو ياجون؛ ما أدى إلى تراجع أسهمها وسنداتها.

تتمتع الشركة بأعلى تصنيف ائتماني بين نظيراتها الصينيات.