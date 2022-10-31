محافظ مطروح: مخطط هندسى لتقليل الازدحام والتكدس المروري

عقد خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الأحد، اجتماعا تنسيقيا لمتابعة الإجراءات والتيسيرات المرورية بالمحافظة بحضور اللواء محمد البندارى مدير ادارة مرور مطروح ، وحاتم السبع السكرتير المساعد.

ووجه المحافظ بالانتهاء من مراجعة الدراسة المرورية والمقايسات الخاصة، لتيسير الحركة المرورية لعدد من الشوارع الرئيسية وسط مدينة مرسي مطروح، التى اقترحتها اللجنة المشكلة من كلية الهندسة جامعة اسكندرية، لإعداد المخطط المروري لشوارع مدينة مرسى مطروح، وبما يقلل التكدس والازدحام المرورى خاصة خلال موسم الصيف والإقبال على المحافظة .