محافظ كفر الشيخ يشكل لجان لمراقبة الأسواق لضبط الأسعار

أكد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، أنه أصدر قرارا بتشكيل لجان برئاسة رؤساء الوحدات المحلية للمدن وعضوية ممثلين عن التموين وجهاز حماية المستهلك، ومباحث التموين، والطب البيطري، للمرور اليومي ومتابعة إعلان الأسعار على السلع الاستهلاكية، وتحرير محاضر للمخالفين.



كما وجه المحافظ أعضاء اللجنة بمتابعة أرصدة السلع الغذائية، وحصر العجز في بعض السلع والتنسيق الفوري مع مسؤولي وزارة التموين والتجارة الداخلية لتوفير الكميات اللازمة



كما كلف مسؤولي إدارة الأزمات بمتابعة موقف السلع الغذائية وأسعارها في عموم المحافظة، وإرسال تقارير دورية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أولا بأول.



وأكد محافظ كفر الشيخ، أنه يجرى التنسيق مع الغرفة التجارية، وكبار التجار، للتوسع في إقامة معارض للسلع الغذائية الأساسية وبيعها للمواطنين بأسعار مخفضة، بهدف تخفيف الأعباء عن كاهلهم.



واكد أن المحافظة لديها منافذ لبيع منتجات مشروعات الأمن الغذائي بأسعار مناسبة، فضلا عن انتشار منافذ ثابتة ومتنقلة، ما بين منافذ تابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، ومنافذ "أمان" التابعة لوزارة الداخلية، والمجمعات الاستهلاكية، وجميعها توفر السلع الأساسية بأسعار مخفضة للجمهور

وناشد محافظ كفر الشيخ المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أى زيادات غير مبررة في أسعار السلع حتى يتسنى للأجهزة المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.