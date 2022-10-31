مدرب الزمالك يشيد بقدارت زكريا الوردي

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أشاد مؤمن سليمان، المدير الفني للشرطة العراقي والمدرب السابق لنادي الزمالك، بقدرات المغربي زكريا الوردي لاعب خط وسط الزمالك، رغم الانتقادات الكثيرة التي يتلقاها اللاعب المغربي.

الأهلي حقق بطولة كأس السوبر المصري بالفوز على الزمالك 2-0، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الجمعة الماضية على ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية.

وقال سليمان في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «etc»: «الوردي لاعب جيد ويمتلك خبرات أكبر من عمرو السيسي وهو ما رجح كفته في المشاركة بمباراة السوبر أمام الأهلي».

وأضاف: «أعلم أن أحمد فتوح لعب المباراة وهو غير جاهز بنسبة 100% وكان لا بد أن يتم وضع سيناريو بديل حال تعرضه للإصابة، وفوجئت بمشاركة عمر جابر بدلا منه كظهير أيسر».

وتابع: «مباراة السوبر تكون دائما في بداية الموسم ودائما ما يلعب العامل البدني دورا في تحديد قدرة اللاعبين على تقديم مباراة جيدة».

وأوضح: «الزمالك ظهر بشكل جيد خلال الربع ساعة الأولى من عمر المباراة، لكن الفريق تأثر بغياب المدافع محمود الونش، قبل أن يلحق به أحمد فتوح الذي خرج مصابا».

وأتم: «سيد نيمار لاعب جيد جدا لكنه لم يقدم المستوى المطلوب، كما أن شيكابالا تظهر إمكاناته دائما عندما يلعب في الجانب الأيمن، ومشاركته في الجهة اليسرى أضاع الكثير من الوقت على الزمالك».