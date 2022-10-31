إصابة شخصين في حادث تصادم بمركز المنيا

أصيب شخصين جراء وقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وعربة كارو بالقرب من كوبري قرية العبيد التابعة لمركز المنيا.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، قد تلقت بلاغا من عمليات النجدة، يتضمن بوقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وعربة كارو قبلي كوبري قرية العبيد التابعة لمركز المنيا، ووقوع مصابين.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتبين إصابة كل من: "رجب عبد الحميد" 54 سنة، و"سحر ضاحي"، 52 سنة، ومقيمان بعزبة مهني منشية الدهب، وفر سائق السيارة هاربًا.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام، وجار ضبط السائق، وحرر محضر بموجب الواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.‏