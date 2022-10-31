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حقق إنفاق المستهلكين بالسعودية نموا خلال شهر سبتمبر 2ر12% على أساس سنوي مسجلا 104 مليارات ريال(الدولار يساوي 76ر3 ريال).

وبلغ معدل الإنفاق نحو 99ر103 مليار ريال، مقارنة بـ 7ر92 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي بزيادة 3ر11 مليار ريال.

ووفقا لتقرير بصحيفة "الاقتصادية" السعودية نشر اليوم الاثنين، واستند إلى بيانات البنك المركزي السعودي "ساما"، فإن إنفاق المستهلكين في السعودية سجل زيادة سنوية للشهر الرابع على التوالي.

ونما في يونيو بأعلى وتيرة منذ أغسطس 2021 بواقع 4ر13%، إذ شكلت مبيعات التجارة الإلكترونية عبر بطاقات "مدى" نحو 7ر10% من الإنفاق، بقيمة 2ر11 مليار ريال، مسجلة نموا سنويا في يونيو بلغ 59%.

وتشهد التجارة الإلكترونية في السعودية توسعا كبيرا، مدعومة بالتوجه الحكومي حيال التوسع في قطاع المدفوعات الإلكترونية والتحول الرقمي ضمن برنامج تطوير القطاع المالي، أحد برامج رؤية المملكة 2030 التي تستهدف زيادة حصة التعاملات غير النقدية بحلول 2025 إلى 70%.

وخلال العام الماضي 2021، شهد إنفاق المستهلكين معدلات نمو كبيرة، بعدما بلغ حجم الإنفاق 13ر1 تريليون ريال وبنسبة نمو 2ر10 %.

في حين بلغ متوسط الإنفاق الشهري خلال العام الماضي نحو 12ر94 مليار ريال، مقابل نحو 42ر85 مليار ريال متوسط شهري في 2020.