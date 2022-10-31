أكبر نقابة عمالية في ألمانيا تنظم سلسلة من الإضرابات التحذيرية للمطالبة بزيادة الأجور

بدأت أكبر نقابة عمالية في ألمانيا سلسلة من الإضرابات التحذيرية التي ستستمر حتى الأسبوع المقبل، حيث يسعى عمال المعادن والإلكترونيات إلى زيادة الأجور بنسبة 8% وسط ارتفاع التضخم.

وبدأت الإضرابات التحذيرية في وقت مبكر من صباح السبت، حيث شارك حوالي 1300 عامل في بافاريا وحدها، حسبما قال تيمو جونتر، المتحدث باسم نقابة عمال المعادن المهيمنة في ألمانيا (آي جي ميتال) في بافاريا، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد .

ومن المقرر تنظيم إضرابات يوم الاثنين في شركة روبرت بوش وشركة سينكريون الموردة للخدمات اللوجستية ، وستستمر المزيد من الإضرابات في بافاريا خلال الأسبوع ، حسبما قال جونتر عبر الهاتف يوم الأحد.

وتسعى النقابة إلى أكبر زيادة في الأجور منذ عام 2008. وقد تكون النتيجة علامة على كيفية تطور مفاوضات الأجور على نطاق أوسع في ألمانيا، حيث تسارع التضخم بشكل غير متوقع في تشرين الأول/أكتوبر. وارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 6ر11% عن العام السابق.