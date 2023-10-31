لميس الحديدي: شكرا للرئيس السيسي في كل مرة عدم قبول مصر بمخطط التهجير

توجهت الإعلامية لميس الحديدي، بالتحية لقبائل سيناء، وذلك لدورهم الوطني على مر العقود، مساندتهم للقوات المسلحة في حربها على الإرهاب.

وأضافت خلال تقديم برنامج «كلمة أخيرة»، والمذاع على قناة «أون»، مساء الثلاثاء: «أهل وطنية وهم من دافعوا عن هذه البلد بالتعاون مع القوات المسلحة في الحروب كافة، حاربوا عن هذه البلد ورفضوا وأحبطوا كثيرا من المحاولات لتدويل القضية، ووقفت حجرة عثرة أمام كل المخططات الإسرائيلية، وكانوا أعين القوات المسلحة في الضفة الشرقية من سيناء الحبيبة».

وأوضحت أن مخطط التهجير يتم إحياءه من حين لآخر، ولكن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية كان حاسما منذ البداية ورفض هذا المخطط جملة وتفصيلا.

ونوهت بأنه على الرغم من نفي إسرائيل ذلك، إلا أن المقالات المنشورة في الفايننشيال تايمز تؤكد صحة المخطط والتسريبات التي تحدثت عن طلب رئيس وزراء من بعض دول الاتحاد الأوروبي تمرير المخطط وإقناع مصر.

وعقبت: «شكراً للرئيس السيسي في كل مرة عدم قبول مصر بمخطط التهجير، وذلك لسببين الأول يتعلق برفض تصفية القضية الفلسطينية عبر التهجير، أو المساس بأرض سيناء»