النائب طارق رضوان: الدولة مصرة على الإنجاز رغم التحديات الأمنية والاقتصادية

قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الجولة الموسعة التي أجراها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمحافظة شمال سيناء اليوم الثلاثاء، تطبيق حقيقي للمثل القائل «الصورة تساوي ألف كلمة».

وأشاد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء DMC»، الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال عبر فضائية «DMC»، مساء الثلاثاء، بالمساكن الجديدة والمدارس ومحطات التحلية والصرف الصحي والمستشفيات والوحدات الصحية وشبكات الطرق التي تربط المراكز في محافظة شمال سيناء.

ولفت إلى أن «الجيش موجود في أكثر النقاط التهابًا ويحمي حدود مصر الغربية»، معقبًا: «اللافت للنظر ويقشعر له الجسد هو شكل الشباب السيناوي والمصري المرابط على الحدود على معبر رفح ويريد إدخال المساعدات لقطاع غزة».

وأشار إلى أن هناك ما لا يقل عن 300 إلى 400 سيارة ترفع علم مصر وتسعد بالزيارة التي أجراها رئيس الوزراء، مضيفًا: «هناك نوع من الترابط الداخلي بين الشعب المصري القادم من القاهرة والصعيد، ويطوفون المحافظة كأنه تحرير جديد».

ونوه بأن شمال سيناء عانت كثيرًا؛ لأن حجم التنمية كان ضعيفًا في السابق، مثمنًا حجم المشروعات المنفذة بالمحافظة، والإصرار على الإنجاز، رغم التحديات الأمنية والاقتصادية والسياسية، والحدود الملتهبة والتهديدات من البحر المتوسط.

ووضع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه عدد من الوزراء ومحافظ شمال سيناء والسياسيين وشيوخ وعواقل سيناء، ووسط حشد كبير من أبناء سيناء، اليوم الثلاثاء، حجر أساس عدد من التجمعات التنموية الحضرية.