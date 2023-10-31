وفاة 12 شخصا جراء تناول خمور مغشوشة في إندونيسيا

توفي ما لا يقل عن 12 شخصا، وأصيب ثلاثة آخرون بأمراض خطيرة بعد شرب خمور محلية الصنع في مقاطعة جاوة الغربية في إندونيسيا خلال عطلة نهاية الأسبوع، حسبما ذكرت الشرطة، اليوم الثلاثاء.



وألقت الشرطة، يوم الاثنين، القبض على زوجين يقال إنهما أنتجا وباعا الخمور، المعروفة محليا باسم أوبلوسان، لسكان في منطقة سوبانج، حسبما قال أريك إندرا سينتانو، قائد الشرطة المحلية.



وقال إن الزوجين خلطا الكحول مع اللاناركيت، وهو معدن كبريتات الرصاص، وفوسفيد النحاس الذي كان يستخدم كسم للقوارض، لإنتاج سائل رمادي داكن باعاه بحوالي دولار واحد للتر، حسبما ما قال سينتانو.



وأضاف: "لقد اعترفا بأنهما بالغا في جرعة الخليط".



وقالت الشرطة إن الزوجين حاولا الفرار بعد أن علما أن بعض زبائنهما ماتوا أو مرضوا بعد شرب الخمور ليلة الأحد.



يذكر أن أوبلوسان هو مشروب كحولي رخيص وشعبي في إندونيسيا، حيث لا يستطيع الكثير من الناس شراء الخمور المرخصة. ومع ذلك، يمكن أن يكون أوبلوسان خطيرا أو حتى قاتلا إذا كان يحتوي على مواد سامة مثل الميثانول أو الفورمالين أو المبيدات الحشرية.



ويموت المئات كل عام في إندونيسيا بسبب التسمم الكحولي نتيجة تناول الخمور الملوثة ، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.



وفي أبريل 2018، توفي حوالي 100 شخص وتم نقل العديد منهم إلى المستشفى في جاكرتا والبلدات المجاورة بعد شرب منتج خمور مهرب.