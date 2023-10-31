 الأمن الألماني يعلن تسجيل أكثر من 2000 جريمة متعلقة بصراع الشرق الأوسط - بوابة الشروق
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الأمن الألماني يعلن تسجيل أكثر من 2000 جريمة متعلقة بصراع الشرق الأوسط

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 31 أكتوبر 2023 - 9:49 م | آخر تحديث: الثلاثاء 31 أكتوبر 2023 - 9:49 م

أفاد المكتب الاتحادي لمكافحة الجريمة في ألمانيا بأن عدد الجرائم المتعلقة بالصراع في الشرق الأوسط التي تم تسجيلها في البلاد منذ هجوم حماس على الأراضي المحتلة في السابع من الشهر الجاري، وصل إلى أكثر من 2000 جريمة.

وحسب صحيفة "تاجس شبيجل" الألمانية، فإن أبرز الجرائم المسجلة كانت اعتداءات بالضرب وتكدير السلم العام وإثارة الفتنة وإلحاق أضرار مادية.

وأضافت أن "جرائم المقاومة المرتبطة بالفعاليات المؤيدة للفلسطينيين" حسب وصفها، لعبت دورا كبيرا أيضا في هذه الجرائم المسجلة.

وأشارت البيانات الصادرة من المكتب الاتحادي لمكافحة الجريمة إلى أن عدد جرائم العنف تتحرك بوجه عام "في النطاق المكون من ثلاثة أرقام متدنية".

وذكرت الهيئة الشرطية لوكالة (د.ب.أ) في مدينة فيسبادن أنها تقوم بمراقبة وتحليل وضع التهديد الراهن بشكل مكثف وأنها تنسق بشكل وثيق مع الولايات وسلطات أمنية أخرى حتى تصبح على أهبة الاستعداد.


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