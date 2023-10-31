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قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة نفذت مشروعات في مجال الخدمات العامة بين الشباب والرياضة والثقافة والتضامن بمحافظة شمال سيناء، بإجمالي 600 مليون جنيه.

وأضاف خلال لقاء مع مشايخ وعواقل شمال سيناء، بمقر الكتيبة 101 بمدينة العريش، اليوم الثلاثاء، أنه من المخطط تنفيذ مشروعات جديدة بقيمة 2.2 مليار جنيه.

وأوضح أن المشروعات تتنوع بين صالة مغطاة ومكاتب بريد والمخابز ومراكز شباب وقصور ثقافة.

وذكر أن المشرعات الجديدة تتنوع بين مبانٍ خدمية وإدارية وملاعب وقصور ثقافة ودور سينما ومكاتب بريد ومكاتب تموين ومراكز تدريب مهني.

ويزور مدبولي محافظة شمال سيناء، لافتتاح عدد من المشروعات وتفقد مشروعات أخرى.