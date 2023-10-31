 مدبولي: نخطط لتنفيذ مشروعات في مجال الخدمات العامة بشمال سيناء بقيمة 2.2 مليار جنيه - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مدبولي: نخطط لتنفيذ مشروعات في مجال الخدمات العامة بشمال سيناء بقيمة 2.2 مليار جنيه

أحمد علاء
نشر في: الثلاثاء 31 أكتوبر 2023 - 12:28 م | آخر تحديث: الثلاثاء 31 أكتوبر 2023 - 12:28 م

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة نفذت مشروعات في مجال الخدمات العامة بين الشباب والرياضة والثقافة والتضامن بمحافظة شمال سيناء، بإجمالي 600 مليون جنيه.

وأضاف خلال لقاء مع مشايخ وعواقل شمال سيناء، بمقر الكتيبة 101 بمدينة العريش، اليوم الثلاثاء، أنه من المخطط تنفيذ مشروعات جديدة بقيمة 2.2 مليار جنيه.

وأوضح أن المشروعات تتنوع بين صالة مغطاة ومكاتب بريد والمخابز ومراكز شباب وقصور ثقافة.

وذكر أن المشرعات الجديدة تتنوع بين مبانٍ خدمية وإدارية وملاعب وقصور ثقافة ودور سينما ومكاتب بريد ومكاتب تموين ومراكز تدريب مهني.

ويزور مدبولي محافظة شمال سيناء، لافتتاح عدد من المشروعات وتفقد مشروعات أخرى.


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