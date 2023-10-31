جونسون عن مواجهة صن داونز: الأهلي يعرف كيف يعود في النتيجة ويفوز بالبطولات

يرى كيفين جونسون مدرب كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، أن الأهلي كان بإمكانه الظهور بشكل أفضل أمام صن داونز في لقاء الذهاب.

وكان فريق الأهلي قد خسر أمام نظيره صن داونز بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت مساء يوم الأحد الماضي، في ذهاب الدور قبل النهائي من بطولة الدوري الإفريقي.

وقال جونسون في تصريحات تليفزيونية: «صن داونز إذا لعب بشكل هجومي في مباراة الإياب سيكون خطأ كبير، ولابد أن يكون تركيزهم في المقام الأول على التأمين الدفاعي».

وأضاف : «لا قلق على الأهلي بعد الخسارة من صن داونز ذهابا، فهو يعرف كيف يعود ويحصد الألقاب».

وواصل :«جمهور الأهلي سيكون له عامل كبير في حسم التأهل إلى نهائي الدوري الإفريقي، ودورهم كبير في مباراة الإياب».

وأتم :«كهربا لاعب جيد ويحب أن يلعب أمام الجماهير وهو يجيد اللعب تحت الضغوطات».