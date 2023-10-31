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قال منسق الاتصالات الاستراتيجية لمجلس الأمن القومي الأميركي، جون كيربي، الإثنين، إن واشنطن تعتقد بضرورة أخذ فكرة وقف مؤقت لإطلاق النار لأغراض إنسانية في غزة بعين الاعتبار.



وأكد كيربي أن "الولايات المتحدة سترد في حال تعرض مصالحها للخطر، ولن نسمح بأي تهديدات للمؤسسات اليهودية أو الإسلامية في الولايات المتحدة".

وأضاف: "حماس تمنع الناس من الخروج من معبر رفح، نحن في مفاوضات مع الدول التي لها تواصل مع الحركة".

وتابع: "هناك 700 أميركي في غزة، لا نعلم كم منهم يريد المغادرة".

ورفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الإثنين، وقف إطلاق النار في الحرب التي تخوضها بلاده ضد حماس، معتبرا أن خطوة كهذه ستكون "استسلاما" للحركة الفلسطينية.

وقال خلال مؤتمر صحفي في تل أبيب: "الدعوات لوقف إطلاق النار هي دعوات لإسرائيل للاستسلام في مواجهة حماس. هذا لن يحصل".

ودعا المجتمع الدولي للانضمام إلى إسرائيل بطلب "تحرير فوري وغير مشروط" للرهائن الذين تحتجزهم الحركة منذ هجومها في 7 أكتوبر.

وقال نتنياهو: "آمل وأدعو أن تدعم الأمم المتحضرة هذه المعركة".

وأضاف: "حتى أكثر الحروب عدالة توقع خسائر بشرية في صفوف المدنيين دون قصد".