خبير دولي: 60% من سكان إفريقيا يواجهون انعدام الأمن الغذائي المعتدل إلى الشديد

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال الدكتور يوسف بروزين، الممثل الإقليمي في المعهد الدولي لإدارة المياه بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (IWMI‏) إن أكثر من 60% من سكان إفريقيا يواجهون انعدام الأمن الغذائي المعتدل إلى الشديد، مضيفا: "لذلك نحن بحاجة إلى تطوير أنظمة الري وتحسين ممارسات الري".

وأشار بروزين إلى أهمية مياه الأمطار في الزراعة وإنتاج الغذاء بالنسبة لإفريقيا، وهي تخدم أيضا الغابات وغيرها.

جاء ذلك خلال جلسة بعنوان "المياه الخضراء لاستعادة النظم البيئية للمياه العذبة والتكيف مع المناخات المتغيرة" ضمن فعاليات اليوم الثالث لأسبوع القاهرة السادس للمياه.