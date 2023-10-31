تعليق مذكرة توقيف سياسي ألماني يميني متطرف

علقت محكمة فورتسبورج المحلية مذكرة توقيف بحق سياسي بافاري من حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف بسبب تغير الظروف، وفقا لما ذكره مكتب المدعي العام.

وألقي القبض على دانيال هاليمبا (22 عاما) اليوم الاثنين، على خلفية اتهامات تتعلق بالتحريض واستخدام رموز غير قانونية بموجب القانون الألماني.

وقال كبير ممثلي الادعاء العام ثورستن سيباخ، إنه ينبغي على هاليمبا الآن أن يحضر إلى الشرطة مرة واحدة في الأسبوع في مقر إقامته في فورتسبورج.

وإضافة إلى ذلك ، يحظر عليه الاتصال بأعضاء الأخوة التي اعتاد أن يكون عضوا فيها.

كان قد تم مداهمة مقر الأخوة في أيلول / سبتمبر الماضي.

ووفقا لمكتب المدعي العام، كان هناك اشتباه في احتمالية وجود أشياء تحمل علامات الحزب النازي في مقر الأخوة، إضافة إلى ملصقات وأدبيات ذات طبيعة عنصرية.