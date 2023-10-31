6 قرارات في أول اجتماع لمجلس إدارة الزمالك الجديد

أصدر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، العديد من القرارات بعد اجتماعه الأول، والذي أقيم مساء اليوم الإثنين.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك الجديد قد استلم مهام عمله رسميًا، يوم الإثنين الماضي، بعد فوزه في الماراثون الانتخابي.

وجاءت قرارات مجلس الإدارة الجديد كما يلي:

- تعيين أحمد سالم متحدثا رسميا باسم النادي

- تعيين هشام نصر القائم بأعمال المدير التنفيذي بشكل مؤقت

- تولي أحمد سليمان وحسين السيد مهمة الإشراف على قطاع كرة القدم

- تعيين حسن يسري مشرفا على قطاع كرة اليد

- تعيين أحمد مصطفى مشرفا على قطاع كرة الطائرة

- تعيين طارق السعيد مشرفا على قطاع كرة السلة