نتنياهو يقارن الشهداء المدنيين في غزة بضحايا تفجيرات الحرب العالمية الثانية

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قارن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الحرب ضد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بحرب الحلفاء ضد النازيين في الحرب العالمية الثانية، في أعقاب انتقادات لارتفاع عدد الضحايا المدنيين في قطاع غزة.

وقال نتنياهو يوم الاثنين إنه على الرغم من الخسائر في صفوف المدنيين، لم يقال للحلفاء في الحرب العالمية الثانية "لا تستأصلوا النازية".

وسأله صحفي عما إذا كانت إسرائيل تعاقب سكان غزة بشكل جماعي على "إرهاب" حماس بالغارات الجوية.

وكمثال على ذلك، استشهد نتنياهو بهجوم شنه طيارون بريطانيون على كوبنهاجن خلال الحرب العالمية الثانية.

وقال: "في عام 1944 قصف سلاح الجو الملكي مقر الجستابو في كوبنهاجن، وهو هدف مشروع تماما".

وأضاف: "لكن الطيارين البريطانيين أخطأوا وبدلا من مقر الجستابو ضربوا مستشفى للأطفال في مكان قريب وأعتقد أن 84 طفلا أصيبوا بحروق فظيعة حتى الموت. لم تكن هذه جريمة حرب".

وفي الواقع جرت الغارة الجوية في عام 1945، حيث قصف الطيارون البريطانيون مدرسة عن طريق الخطأ.

وتابع: "هذا ليس شيئا يمكنك إلقاء اللوم فيه على بريطانيا. كان ذلك عملا مشروعا من أعمال الحرب له عواقب مأساوية ترافق مثل هذه الأعمال المشروعة".

وقال نتنياهو إن الحلفاء واصلوا الحرب حتى النهاية على الرغم من العواقب المأساوية، وكانوا يعلمون أن مستقبل الحضارة على المحك.

وتابع: "حسنا ، أنا أخبرك الآن أن مستقبل حضارتنا على المحك".