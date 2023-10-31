نددت السلطة الفلسطينية، مساء اليوم الثلاثاء، بـ"مجزرة جباليا" في غزة، التي راح ضحيتها 400 فلسطيني بين قتيل وجريح جراء قصف إسرائيلي، وفقا لسلطات القطاع.

وخرج مئات الفلسطينيين في مسيرة وسط مدينة رام الله؛ تنديدا باستمرار "العدوان" على غزة، ووسط دعوات للإضراب و"تصعيد المواجهة مع الاحتلال" غدا.

ومساء اليوم، أعلنت وزارة الداخلية الفلسطينية في غزة أن قصفا إسرائيليا أوقع "400 ضحية بين شهيد وجريح ودمر حيا سكنيا كاملا في مخيم جباليا شمال قطاع غزة".

وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان "بأشد العبارات المجزرة الجديدة التي ارتكبها الاحتلال ضد أبناء شعبنا في مخيم جباليا، والتي نتج عنها تدمير مربع سكني كامل مكتظ بالمواطنين وفوق رؤوسهم".

الوزارة وصفت ما جرى بأنه "مجزرة واسعة النطاق تتم على سمع وبصر العالم وبحجة الدفاع عن النفس".

وفي مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، خرج مئات الفلسطينيين في مسيرة تضامن مع غزة، رددوا فيها هتافات تضامنية، ودعوا إلى تدخل لوقف استهداف القطاع بالقصف منها: "كم شهيد وكم جريح.. يا غزة ما يهزك ريح.. غزتنا يكون بعونك علمتينا من فنونك".

وأعلنت لجان التنسيق الفصائلية (تضم ممثلي مختلف الفصائل) في محافظات الضفة، في بيان، "الإضراب الشامل غدا" الأربعاء، داعية إلى "التصعيد المباشر أمام كافة نقاط التماس مع جيش الاحتلال".

كما أعلنت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، في بيان، أن "يوم غد الأربعاء هو يوم غضب وتصعيد وإضراب شامل في كافة المؤسسات"، داعية إلى "تصعيد المواجهات على كافة نقاط التماس انتصارا لدماء شعبنا المرابط في غزة".

كذلك أعلنت جامعة النجاح الوطنية في نابلس (شمال) الإضراب الأربعاء "وتعليق الدوام بما يشمل الكادر الأكاديمي والإداري والطلبة والامتحانات والدوام الإلكتروني"، تنديدا بـ"مجزرة جباليا وحدادا على أرواح الشهداء".

وأعلن الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين (يمثل معلمي القطاع الحكومي)، وبالتوافق مع وزارة التربية والتعليم، "الإضراب الشامل يوم غد الأربعاء في كافة مدارس الوطن ومديريات التربية والتعليم والوزارة".