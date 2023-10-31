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محافظ سوهاج يستقبل وكيل وزارة الصحة الجديد

محمد عبد المجيد
نشر في: الثلاثاء 31 أكتوبر 2023 - 2:02 م | آخر تحديث: الثلاثاء 31 أكتوبر 2023 - 2:02 م

استقبل اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم الثلاثاء، الدكتور أحمد حسن أبو هاشم وكيل وزارة الصحة الجديد بسوهاج، والذي كان يشغل منصب وكيل وزارة الصحة بمحافظة بورسعيد.

ورحب المحافظ بوكيل الوزارة الجديد، متمنيا له التوفيق في أداء مهام عمله خلال الفترة القادمة، مؤكدًا أهمية بذل المزيد من الجهد لتقديم خدمة طبية متميزة لأهالي سوهاج، والعمل على الارتقاء بالمنظومة الطبية بالمحافظة، مشيرا إلى استمرار تقديم أوجه الدعم والتعاون والتنسيق الدائم والمستمر للارتقاء بالقطاع الصحي بسوهاج.

كما وجه الفقي، الشكر للدكتور سامي النجار وكيل وزارة الصحة السابق، وأهداه ميدالية المحافظة وشهادة تقدير نظرا لجهوده المبذولة خلال فترة عمله بالمحافظة، متمنيا له دوام التوفيق.


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