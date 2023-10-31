مدافع صن داونز: الأهلي فريق بطولات ولكننا تعلمنا الدرس الموسم الماضي

يرى المغربي عبد المنعم بو طويل، مدافع ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، أن مواجهة الأهلي في الدوري الإفريقي لكرة القدم، لن تكون سهلة على الفريقين.

الأهلي يستضيف صن داونز مساء غدٍ، الأربعاء، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الإياب من الدور نصف النهائي لبطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم، بعدما فاز الفريق الجنوب إفريقي في مباراة الذهاب بهدف دون رد.

وقال عبد المنعم بو طويل في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة: «شرف كبير لنا أن نتواجد في مصر ومنافسة الأهلي الفريق الكبير على مستوى قارة إفريقيا والعالم كله».

وأضاف: «بالطبع لن تكون مباراة سهلة علينا أو على الأهلي، الجميع يعرف أن الأهلي فريق كبير وفريق نهائيات، دائما ينافس على جميع البطولات».

وتابع: «نسعى لتقديم مباراة كبيرة تليق بالعرب وإفريقيا، بالنسبة لنا كنادٍ نسعى لتقديم مباراة كبيرة ترقى لمستوى المواجهة وتشرف النادي وجنوب إفريقيا».

وأوضح: «الموسم الماضي كنا قريبين من تحقيق لقب دوري أبطال إفريقيا ولكننا تلقينا درسًا كبيرًا وقاسيًا، وسنطبق ما تعلمناه من درس الموسم الماضي في مباراة الغد».

وأتم: «ولكن هذا العام نسعى لعمل بجهد لتحقيق الألقاب القارية. وهذا الهدف الذي وضعه المدرب لنا منذ بداية العام».

ويحتاج الأهلي للفوز بفارق هدفين من أجل التأهل للمبارة النهائية، أو بنتيجة 1-0 للذهاب لركلات الترجيح.