بنك جنوب أفريقيا المركزي يحذر من تداعيات تدهور أوضاع البنية التحتية في البلاد

حث بنك الاحتياطي (المركزي) في جنوب أفريقيا الحكومة على معالجة العقبات الهيكلية التي تعرقل جهود البنك لكبح جماح التضخم، مشيرا إلى أن انقطاعات الكهرباء القياسية وضعف البنية التحتية تقلص فرص نمو العرض والنمو الاقتصادي في البلاد وتدفع الأسعار لمزيد من الارتفاع.

وقالت فاندي تشازيبانا نائب محافظ البنك المركزي في مقابلة مع وكالة بلومبرج للأنباء إن البنك المركزي "يستهدف التعامل مع المشكلات الدورية قصيرة الأجل، لكن المشكلات الهيكلية لا تتغير، وما يحدث في هذا الاقتصاد هو أنه يتحرك طوال الوقت كما لو كان يشهد نشاطا مفرطا... وهذا يجعل مهمة بنك الاحتياط صعبة للغاية لأنه يعني إنه مع أي زيادة بسيطة في النمو، يبدو الطلب وكأنه مرتفع بشكل غير طبيعي، في حين أنه ليس كذلك في الواقع. وهذا يؤدي إلى تشوه الأرقام وتشوه النتائج التي يتم الوصول إليها من خلال هذه الأرقام".

كما حثت تشازيبانا صناع القرار في جنوب أفريقيا، على الوفاء بالتزاماتهم لتحسين الأداء وتعزيز الثقة العامة في الاقتصاد.

وقالت "إذا كان لديكم خطة ولديكم كل هذه الفجوات، فلن تنفذوا خططكم. السياسة معلنة، وهناك أيضا جزء غير معلن، فإن تصرفاتكم وسلوككم تصبح هذه السياسة".

يذكر أن معدل التضخم السنوي مازال أعلى من نقطة المنتصف لنطاق التضخم المستهدف بالنسبة للبنك المركزي الذي يتراوح بين 3 و6% منذ مايو 2021. وبلغ معدل التضخم في سبتمبر الماضي 4ر5% سنويا بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء.

وفي وقت سابق من العام الحالي قال البنك المركزي إن انقطاعات الكهرباء ستضيف حوالي 5ر0 نقطة مئوية إلى معدل التضخم حيث تمرر الشركات التكلفة الإضافية للحصول على الكهرباء من مصادر احتياطية إلى العملء، في حين ستؤدي الانقطاعات إلى خفض معدل نمو الاقتصاد بمقدار نقطتين مئويتين.