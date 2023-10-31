جماعة إسلامية عراقية مسلحة تقصف موقعا للجيش الأمريكي في قاعدة غربي البلاد

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، اليوم الاثنين، أنها استهدفت موقعا للجيش الأمريكي في قاعدة "عين الأسد" الجوية في محافظة الأنبار /120 كم غربي بغداد /.

وذكر بيان للمقاومة الإسلامية في العراق أن "المقاومة الإسلامية في العراق استهدفت اليوم، قاعدة الاحتلال الأمريكي "عين الاسد" غربي العراق برشقة صاروخية أصابت أهدافها بشكل مباشر".

وكان الأمين العام لمنظمة "بدر" الشيعية، هادي العامري، قد صرح، في وقت سابق من اليوم الأثنين، بأن استهداف القوات الأمريكية المتمركزة في قاعدتي "عين الأسد" و"حرير" من قبل فصائل المقاومة الإسلامية في العراق، هي ردة فعل طبيعية تجاه انحياز أمريكا وبعض الدول الأوروبية إلى جانب إسرائيل في الحرب في غزة.

وقال العامري في بيان صحفي "إن هجمات المقاومة الإسلامية في العراق جاءت" بعد فترة زمنية من الهدوء".

وأضاف" حان الوقت لخروج قوات التحالف الدولي من العراق إذ لم تعد هناك حاجة أو مبرر لبقائها ".

وذكر العامري " مادام بقاء قوات التحالف الدولي في العراق فلا يتوقع أحد بناء القدرات العسكرية للجيش العراقي وباقي المؤسسات الأمنية".

ودعا الحكومة إلى "اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد جدول زمني جدي ومحدد وقصير الأمد لخروج قوات التحالف الدولي من العراق بعيدا عن عمليات التسويف السابقة ".

وسبق لجماعة "المقاومة الإسلامية في العراق" أن أعلنت مسؤوليتها عن نحو 15 هجمة بطائرات مسيرة وصواريخ طالت قواعد عسكرية تضم قوات أمريكية في العراق وسوريا بعد تصاعد الحرب الإسرائيلية في غزة.