لميس الحديدي: سيناء ليست أرضا بلا صاحب هي أرض مصرية يملكها ويحميها مصريون

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن سيناء هي خط الدفاع الشرقي الأول عن مصر، ورويت رمالها بدماء المصريين خلال العقود الماضية.

وأضافت خلال تقديم برنامج «كلمة أخيرة»، والمذاع على قناة «أون»، مساء الثلاثاء، أنه من حق 600 ألف مصري وأكثر يعيشون بين شمالها وجنوبها أن يشعروا بالأمان، ويحصلون على فرص التعليم والعمل، معقبة: «الآن حان موعد سيناء مع الحياة والتنمية والأمل».

وأشارت إلى أن خطة التنمية التي بدأت منذ عام 2018 بتطهير الأرض من الإرهاب، ثم بإقامة البنية الأساسية ومشروعات الإسكان والمدارس، والمشروعات الاقتصادية بتكلفة 600 مليار جنيه، مشددة على أن خطة التنمية مهمة في ذاتها ولأهل سيناء ولكن في حقيقتها أيضا خط دفاع وحماية على الأرض.

وتابعت: سيناء ليست أرضا بلا صاحب هي أرض مصرية يملكها ويحميها مصريون، ويعيش بها مصريون حيث إن الدفاع عن الأرض، لا يكون فقط بالجيش، مؤكدة أنه خط الحماية وأساس تطهير الأرض من الإرهاب، وحماية الأرض من أية محاولات للاعتداء عليها، لكن الحماية أيضا تكون بالتنمية والتعمير وتسكين الناس.

ولفتت إلى أن القاطنين بالمناطق الحدودية عبر هذه التنمية الشاملة، يكون بوسعهم أن يعيشوا حياة أفضل ويكونون جزءا من هذا الاقتصاد، خاصة أن سيناء لديها إمكانات اقتصادية كبيرة، ولم يكن لهذه الإمكانات فرصة كاملة للاستفادة منها سواء بسبب الإرهاب أو عدم وجود بنية أساسية كافية تربطها بالدلتا وبمصر.