السجن 3 أعوام وغرامة مليون جنيه لمتهم بحيازة آثار في الإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار جمال البغدادي، اليوم الثلاثاء، "ح.م.ا"، كهربائي، بالسجن المشدد لمدة 3 أعوام، وتغريمه مبلغ مالي قدرة 1 مليون جنيه، ومصادرة المضبوطات، وألزمته بالمصاريف الجنائية؛ لاتهامة بتهريب عملات أثرية، وذلك في القضية المقيدة برقم 8019 لسنة 2023 جنايات ثانٍ العامرية.

وتعود وقائع القضية إلى تلقي مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثانٍ العامرية يفيد بأنه وحال إنهاء إجراءات وصول الركاب بمطار برج العرب، وفحص الحقائب على جهاز الفحص بالأشعة، تبين وجود أجسام غريبة بكثافات مختلفة بإحدى حقائب المتهم.

وجاء في التحقيقات المدعومة بتحريات المباحث أن التفتيش أسفر عن العثور على 44 عملة معدنية "فضية ونحاسية" وبعرض تلك العملات على الإدارة العامة للوحدات الأثرية بمطار برج العرب، لتحديد عما إذا كانت أثرية من عدمه، ثبت أثريتها.

وأضافت التحقيقات أن 44 عملة معدنية يوجد منها 11 عملة معدنية أثرية، و7 قطع معدنية مختلفة الأشكال والأحجام "قطعة ترجع للعصر الإسلامي، وقطعة للعصر المملوكي، وقطعتان للعصر العثمانب، و3 قطع تعود للعصر الرومانب اليوناني".

ولفتت التحقيقات إلى أن جميع القطع المضبوطة تخضع لقانون حماية الآثار رقم 117، وأن 4 قطع معدنية الأشكال قطعة منها لعصر السلطان حسين كامل سلطان مصر، وقطعة لعصر الملك فؤاد، وقطعة لملك الحجاز، وقطعة للملك عبد العزيز، وهذة القطع تخضع لقانون رقم 114 الخاص بحظر وتصدير الممتلكات الثقافية بين الدول بطرق غير شرعية.

وبتحرير محضر إداري بالواقعة، وعرض القضية على النيابة العامة، تم إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت بحقه حكمها المُقدم، بعضوية المستشارين: سامح عبد الوهاب السيد، وإيهاب سلامة شاهين، ومحمد أحمد علم الدين.