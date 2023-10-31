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وزارة الدفاع الروسية: أمريكا تنقل مشاريعها البيولوجية غير المكتملة إلى نيجيريا

وزارة الدفاع الروسية
وزارة الدفاع الروسية
موسكو - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 31 أكتوبر 2023 - 1:49 م | آخر تحديث: الثلاثاء 31 أكتوبر 2023 - 1:49 م

قال قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيماوية والبيولوجية التابعة للقوات المسلحة الروسية، الجنرال إيجور كيريلوف، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تنقل المشاريع البيولوجية "غير المكتملة" في أوكرانيا إلى نيجيريا، وذلك تحت ستار "الصحة العامة".

وأشار كيريلوف، إلى أن شركة الأدوية "جيلياد"، التي تمد النيجيريين بالعلاج، تابعة للبنتاجون، وقامت باختبار أدويتها على الأوكرانيين، وبالتالي، فإن الأدوية الأمريكية، التي يتزايد استهلاكها في نيجيريا إحصائيا، ليس لها تأثير علاجي حقيقي، ويتم استخدام النيجيريين "كقاعدة سريرية مجانية"، حسبما أوردت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.

وفي 19 يونيو الماضي، كشف كيريلوف، سبب تنفيذ أمريكا مختبراتها البيويلوجية في دول ثالثة، وليس على أراضيها.

كما ذكرت وزارة الدفاع الروسية سابقا، أن الولايات المتحدة تنقل مشاريع عسكرية بيولوجية "أوكرانية" إلى أراضي دول أخرى، وبشكل خاص جمهورية الكونغو الديمقراطية، وسيراليون، والكاميرون، وأوغندا.


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