المحكمة العليا في الهند تستمع إلى دفوع الطعن في صحة نظام السندات الانتخابية

بدأت المحكمة العليا في الهند، اليوم الثلاثاء، جلسة استماع فيما يتعلق بمجموعة من الالتماسات التي تطعن في صحة نظام السندات الانتخابية لتمويل الأحزاب السياسية في البلاد.



وقالت وكالة "برس ترست أوف إنديا" الهندية، إن الخطة التي أعلنتها الحكومة في 2 يناير 2018، طُرحت كبديل للتبرعات النقدية المقدمة للأحزاب السياسية في إطار الجهود المبذولة لتحقيق الشفافية في التمويل السياسي.



يذكر أنه وفقا لأحكام هذه الخطة، يمكن لأي مواطن هندي، أو كيان تم تأسيسه أو إدراجه في الهند، شراء تلك السندات الانتخابية.



كما يمكن للفرد شراء السندات الانتخابية، منفردا أو بالاشتراك مع آخرين.