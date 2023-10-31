ضياء رشوان لمندوبي وسائل الإعلام الأجنبية: إسرائيل تمنعكم من الذهاب إلى غزة

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن مندوبي وسائل الإعلام الأجنبية ممنوعون من الذهاب إلى قطاع غزة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقده أمام بوابة معبر رفح، اليوم الثلاثاء، من تمنعهم ليست السلطات المصرية، مشيرا إلى أنهم وصلوا إلى متر من الحدود الشرقية.

وذكر أنه لا توجد أية تطمينات من جيش الاحتلال الإسرائيلي بسلامتهم في قطاع غزة، مؤكدا أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش والمدعي العام للمحكمة الجنائية كريم خان وصلا إلى هذه النقطة لكنهما لم يتجاوزاها إلى الأراضي الفلسطينية.

وأوضح أن السبب في ذلك هي إسرائيل التي تمنع ممثلي المنظمات الدولية من الوصول إلى هناك.

وشدد على ضرورة وقف إطلاق النار والانخراط في مفاوضات حقيقية وجادة تقوم على مقررات الشرعية الدولية لحل الدولتين، وهو الحل الوحيد لهذه الأزمة التي تهدد العالم أجمع.

وأوضح أن حل الدولتين لم تخترعه الأطراف العربية لكن الجمعية العامة للأمم المتحدة هي التي قررت هذا المسار، عام 1947، فقامت دولة (يقصد إسرائيل) ولم تقم الثانية (يقصد فلسطين).