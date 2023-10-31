مسئول الفريق الطبي النرويجي إلى غزة لبايدن: ألا تفكر في وقف تلك المجزرة؟!

طلب مسئول الفريق الطبي النرويجي إلى غزة مادس جيلبرت، من الدول العربية وقف تصدير النفط والغاز للولايات المتحدة، حتى يتوقف القصف على قطاع غزة.

وقال خلال تصريحات لفضائية «الجزيرة»، مساء الثلاثاء: «طالما إسرائيل تمنع المياه عن غزة، فأنا أقترح على حكومات الدول العربية منع النفط والغاز عن الولايات المتحدة، وربما يتوقف القصف خلال يوم واحد».

وتوجه برسالة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن، قائلًا: «تخيل لو للحظة أنك تقف في مستشفى الشفاء مع اثنين من أحفادك وهما يعانيان الحروق حتى الموت بسبب القصف».

واستطرد: «ألا تفكر قليلا في كيفية إيقاف تلك المجزرة المستمرة وأنت في يدك المفتاح والقدرة والقوة لتقول لإسرائيل أن توقف القصف مباشرة؟؟ أن تطلب منها القبول بوقف إطلاق النار وإعادة الكهرباء والمياه وإتاحة إدخال المواد الغذائية والطبية وأن تتصرف بطريقة محترمة».

ونوه أن العدوان الإسرائيلي أسفر عن توقف 45 مرفقًا طبيًا عن العمل، مضيفًا: «لا يمكننا أن نصلح ذلك من خلال الإمدادات الطبية، بل علينا وقف القصف وحماية المستشفيات وحماية المدنيين في غزة، هم بشر يحاولون أن يعيشوا حياة كريمة، لم يرتكبوا أي خطأ، وذنبهم الوحيد أنهم ولدوا تحت الاحتلال».

ولفت إلى أن «الاحتلال الإسرائيلي يقتل المدنيين بأعداد هائلة وطريقة جماعية»، واصفًا تصريحات الرئيس الإسرائيلي أن «كل مدني في غزة هو مذنب وأنهم أهداف عسكرية»، بأنها انتهاك صارخ لكل مبادئ الإنسانية.

وأكمل: «علينا الدفاع عن كل روح وشخص؛ رجل وطفل وامرأة ومسن، كل روح لها أهميتها أيًا كانت جنسيتها، تلك المبادئ يداس عليها في كل ساعة في غزة الآن؛ بسبب انعدام الإنسانية وفظاعة الاعتداءات على المدنيين الفلسطينيين».