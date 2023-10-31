«كاف» يرفض اعتماد ملعب منافس الأهلي

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كشف تقرير صحفي غاني عن رفض الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» لاعتماد ملعب كيب كوست، ملعبًا لفريق ميدياما الغاني في منافسات دوري أبطال إفريقيا.

ميدياما الغاني يقع في المجموعة الثالثة في دوري أبطال إفريقيا رفقة الأهلي ويانج أفريكانز التنزاني وشباب بلوزداد الجزائري.

ويفتتح ميدياما مبارياته بمواجهة الأهلي في الجولة الأولى على ملعب ستاد القاهرة الدولي يوم 25 من نوفمبر الجاري.

ووفقًا لموقع «GetSport » الغاني فإن كاف رفض اعتماد الملعب بسبب أنه لا يلبي الحد الأدنى من الاشتراطات التي يجب توافرها في ملاعب البطولة، وذلك بعد آخر عملية تفتيش خضع لها الملعب من قبل مسؤولي الاتحاد الإفريقي.

وأوضح الموقع الغاني أن كاف منح نادي ميدياما ميزة اختيار ملعب آخر بشرط أن يكون معتمد لخوض مبارياته في دوري أبطال إفريقيا عليه.

وأشار التقرير إلى أنه لم يصبح أمام ميدياما سوى ملعب بابا يارا الرياضي في كوماسي، وهو الملعب الوحيد في غانا المعتمد من قبل الاتحاد الإفريقي.