صحة غزة: الاحتلال ارتكب 926 مجزرة راح ضحيتها 8525 شهيدا

قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة الدكتور أشرف القدرة، إن «الاحتلال الإسرائيلي يمارس التطهير العرقي لكل ما هو موجود في قطاع غزة»، مستشهدًا باستهدافه المركز لحي سكني بالكامل وسط مخيم جباليا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية «القاهرة الإخبارية»، مساء الثلاثاء، أن مجزرة جباليا أسفرت عن سقوط 400 ضحية ما بين جريح وشهيد، منوهًا أن «الأطقم لازالت تنتشل المزيد من الضحايا تحت الأنقاض».

وأشار إلى أن «تلك المنطقة مكتظة بالسكان؛ إذ يأوي كل منزل ما بين 5 إلى 6 عائلات»، قائلًا إن الاحتلال مستمر في ارتكاب مجازره الدموية في قطاع غزة؛ بسبب الحصول على ضوء أخضر من المجتمع الدولي بصمته. وأعلن عن رصد 926 مجزرة راح ضحيتها ما يزيد عن 8525 شهيدا، موضحًا أن «42% بينهم من الأطفال و25% من النساء».

ونوه أن «ما يزيد عن 70% من الضحايا أطفال ونساء ومسنين»، مضيفًا: «تلقينا بلاغات حول ما يزيد عن 2000 مفقود، وربما جزء منها تحلل تحت أطنان الركام، والمشهد سيكون قاسيا لو تكشفت في الأيام المقبلة حجم الضحايا في جباليا أو غيرها».

وصرح بأن «القطاع الصحي منهار للغاية في غزة»، محذرًا من توقف المولد الرئيسي للكهرباء في مستشفى الشفاء والمستشفى الإندونيسي؛ نتيجة نفاد الوقود.

وأكد التنسيق المستمر مع مصر لخروج الإصابات الحرجة وعلاجها، مستطردًا: «نتحدث عن حالات خطيرة ومعقدة لا علاج لها في قطاع غزة، وأبلغنا بشكل رسمي أن المعبر يفتتح صباح الغد لخروج الدفعة الأولى منها».