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المغرب يشيد بتبني مجلس الأمن الدولي القرار 2703 بشأن الصحراء المغربية

علم المغرب
علم المغرب

نشر في: الثلاثاء 31 أكتوبر 2023 - 8:23 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 31 أكتوبر 2023 - 8:23 ص

أشادت المملكة المغربية بتبني مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اليوم الاثنين، القرار 2703 المتعلق بقضية الصحراء المغربية.

وقالت وكالة الأنباء المغربية(ماب)، إن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أوضحت في تقرير لها ، أن القرار 2703 يمدد ولاية بعثة الأمم المتحدة للإستفتاء في الصحراء الغربية ( المينورسو) لمدة سنة، إلى غاية نهاية أكتوبر 2024.

وأبرزت الوزارة أن الدعم الدولي المتنامي من نحو مئة بلد للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، وفتح أكثر من ثلاثين قنصلية عامة بالعيون والداخلة، وعدم اعتراف أكثر من 84 % من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالكيان الوهمي، فضلا عن النهضة التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المنطقة يكرس فعليا المقاربة التي تنهجها المملكة في معالجة هذه القضية.

وأكد مجلس الأمن أن الحل السياسي النهائي لا يمكن أن يكون إلا "حلا سياسيا واقعيا وعمليا ودائما وقائما على التوافق".

من جهة أخرى، أشار التقرير إلى أن القرار الجديد وجه تحذيرا لجبهة "البوليساريو" في ما يتعلق بانتهاكاتها وفرضها قيودا على حرية تنقل بعثة "المينورسو"، مسجلا أنه طالب، من جديد، الجزائر بالسماح بتسجيل ساكنة مخيمات تندوف.


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