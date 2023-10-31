اليابان تجمد أصول أعضاء في حركة حماس بسبب الهجمات على إسرائيل

قررت اليابان، اليوم الثلاثاء، تجميد أصول 9 أشخاص، بينهم أعضاء في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" وشركة مرتبطة بهم، في عقوبات فرضتها السلطات اليابانية على الحركة وسط الصراع مع إسرائيل، وفقا لوكالة كيودو للأنباء.



وأوضحت كيودو، أن تلك الإجراءات العقابية هي الأولى التي تفرضها اليابان منذ هجوم حركة حماس على إسرائيل في الـ7 من أكتوبر.



وقال مسئول بوزارة الخارجية، إن اليابان تتهم الذين تم تجميد أصولهم بالتورط في أنشطة تمويل من أجل حماس.



وتأتي الإجراءات، التي سوف يتم تنفيذها على الفور، بعد فرض الولايات المتحدة عقوبات مماثلة في منتصف الشهر الجاري على الأفراد والشركة.



وأكد كبير أمناء مجلس الوزراء، هيروكازو ماتسونو، في مؤتمر صحفي، أن اليابان سوف تستمر في دراسة فرض عقوبات إضافية "من وجهة نظر التعامل مع تمويل الإرهاب"، حسب قوله.



وتابعت وزارة الخزانة الأمريكية، أن الشركة تدعى "باي كاش ماني اند ماني ترانسفير"، ويقع مقرها في قطاع غزة، وتقدم خدمات نقل الأموال وتبادل العملة الافتراضي.