أعلن ريال مدريد الإسباني، اليوم الثلاثاء، تجديد عقد البرازيلي فينيسيوس جونيور مع الفريق رسميا.

قال ريال مدريد في بيان عبر موقعه الرسمي أن النادي اتفق مع فينيسيوس جونيور على تمديد عقد اللاعب حتى 30 يونيو 2027.

ويعد فينيسيوس جونيور صاحب الـ23 عامًا أحد أهم لاعبي ريال مدريد في السنوات الأخيرة، حيث سجل الهدف الغالي الذي منح الريال لقب دوري أبطال أوروبا في نهائي باريس 2022، كما حصل على جائزة أفضل لاعب شاب في دوري أبطال أوروبا 2021-2022، وتواجد مرتين في الفريق المثالي لدوري أبطال أوروبا، ومرتين في التشكيل المثالي للدوري الإسباني.

وتوج فينسيوس جونيور، مساء أمس الإثنين، بجائزة سقراط للأعمال الخيرية لعام 2023 خلال حفل الكرة الذهبية.

وفاز فينسيوس بالجائزة على مجمل الأعمال الإنسانية التي قام بها، خاصة في المعهد الذي أُطلق عليه اسمه، وهو تطبيق تعليمي للطلاب الفقراء ، ويبلغ مقدار إنفاقه عليه: 335,000 يورو في عام 2022، أكثر من 1 مليون يورو في عام 2023، ومبلغ 2.5 مليون يورو سيدفعهم في عام 2024.