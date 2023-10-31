بحث يستعرض معاناة أهالي قطاع غزة على مدار 16 عاما من الاحتلال الإسرائيلي

يعاني قطاع غزة المحاصر من نقص الخدمات الأساسية والبطالة وتدهور البنية التحتية، وكثير من المشاكل الكبرى التي تواجه سكانه، لكن بحث جديد لمركز "حلول للسياسات البديلة"، ركز على الوضع الراهن للقطاع ومدى صعوبته حتى قبل الهجوم الغاشم الذي تشنه قوات الاحتلال منذ 7 أكتوبر الجاري.

وتعيش غزة تحت الحصار منذ 16 عامًا، ما أدى إلى توقف مسار التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتمكن سكانه من الوصول إلى الخدمات الأساسية وجودتها، حيث أشار البحث إلى أن "دولة الاحتلال قيدت استيراد السلع بشكل تعسفي، خصوصًا تلك التي تضمنتها قائمة زعمت أنها تشمل عناصر ذات استخدام مزدوِج بينما في الواقع هي عناصر لا غنى عنها للحياة اليومية".

وأوضح البحث عدة أرقام مهمة، يمكن من خلالها فهم مدى تجذر الأزمة في الحياة اليومية للمواطن الذي يعيش داخل القطاع:

-16.7 مليار دولار (تكلفة اقتصادية لحصار غزة أي 6 أضعاف الناتج المحلي للقطاع).

-%65 من سكان القطاع يعيش تحت خط الفقر.

-%46 معدل البطالة في غزة وهو واحد من أعلى المعدلات بالعالم.

-%10 من سكان غزة يحصلون على مياه نظيفة.

• أزمة المياه أحد أكبر كوارث غزة

وأشار البحث إلى أنه قبل تدمير البنية التحتية كاملة للقطاع في الحرب الأخيرة، يواجه السكان أزمات حادة في المياه والطاقة، ففي عام 2020، قدرت اليونيسيف أن نصف السكان تقريبًا عانوا نقصًا في خدمات المياه والصرف الصحي.

ويعود السبب الرئيسي لأزمة المياه في القطاع إلى الإدارة غير العادلة للمياه التي تشترك فيها دولة الاحتلال، فضلًا عن الحصار والعزلة المفروضين على غزة، وبسبب القيود المفروضة على استيراد المواد المصنفة بـ"ذات الاستخدام المزدوِج"، يصعب حصول القطاع على كثير من المعدات والإمدادات اللازمة لصيانة البنية التحتية للمياه، فضلًا عن أن نقص إمدادات الطاقة كان له تأثير في ضعف تشغيل هذه الأنظمة، بالإضافة إلى أن البنى التحتية للمياه والطاقة، تكون دائمًا عرضة للتدمير بقصف الكيان الصهيوني المستمر.

وتسيطر دولة الاحتلال على إمدادات المياه لغزة، من خلال في تحويل 75% من المياه الجوفية المتاحة لسكان غزة إلى الكيان الصهيوني، وذلك رغم وجود مصادر مياه أخرى لدى دولة الاحتلال.

وأدت هذه الأسباب مجتمع إلى أن نحو 97% من سكان غزة يضطرون إلى شراء المياه من شاحنات الصهريج والمحطات غير الرسمية، بحسب البحث.

• مرفق الكهرباء.. لا يختلف كثيراً

أما مرفق الكهرباء فحاله ليس أفضل من مرفق المياه، حيث أدى نقص إمدادات الطاقة إلى عجزٍ ليس فقط فيما يخص المياه، وإنما على مستوى خدمات أساسية أخرى، إذ لا تلبي محطة توليد الكهرباء في غزة إلا جزءًا صغيرًا من احتياجات الكهرباء اللازمة للقطاع، وذلك بسبب نقص الوقود والقيود المفروضة على الاستيراد، في حين تتحكم إسرائيل في توفير باقي احتياجات غزة من الطاقة، وتقدر بنحو 85% من حاجة القطاع.

على الرغم من أن حقل الغاز الطبيعي البحري يقع على بعد حوالي 32 كيلومترًا قبالة ساحل غزة، وتقدر احتياطاته بنحو تريليون قدم مكعب أو أكثر من الغاز الطبيعي، ولكن أدى الصراع والهجمات من قوات الاحتلال إلى عرقلة إتاحته لقطاع غزة.

ويحتمل أن هذا الاحتياطي من الغاز كافيًا لسد احتياجات غزة، وأيضًا سيوفر مصدرًا مهمًّا للدخل من خلال الصادرات، إذ إن إجمالي العائدات المقدرة من هذا الحقل، تتراوح ما بين 700 مليون و800 مليون دولار سنويا.

وفي حال تحويل هذه الكمية من الغاز الطبيعي إلى جيجا واط في الساعة، فيمكن للكمية البالغة حوالي 300 ألف جيجا واط في الساعة من الطاقة دعم احتياجات القطاع السنوية الحالية من الطاقة لمدة زمنية طويلة للغاية.

• خسائر قطاع الزراعة في غزة ضخمة

تسيطر دولة الاحتلال على ما يصل إلى 85% من مياه الصيد التي تبلغ 20 ميلًا بحريًا، ونتج عن ذلك:

- تأثر 23 ألف فرد من أفراد الأسر

- خفض عدد الصيادين بنسبة 65%.

- 4.9 مليون متر مربع من الأراضي الزراعية دمرها الاحتلال.

- فقدان 35% من الأراضي الزراعية بسبب القيود المفروضة على الوصول إلى الحدود.

- أثرت هذه الأحوال على 22 مجتمعًا عمرانيًا، وحوالي 147 ألف فرد.

• القطاع الصحي في حالة تدهور

وفق آخر الإحصاءات التي ذكرها البحث عام 2019، وَصل متوسط عدد الأَسِرَّةِ في مستشفيات القطاع إلى 1.3 سرير لكل 1000 نسمة، في حين أن المتوسط العالمي يبلغ 3.1 أسِرَّة لكل 1000 شخصٍ.

وإذا فكر المواطن في السفر لتلقي العلاج في الخارج، فإن ذلك يمثل عقبة أخرى، حيث إن "الأشخاص الراغبين في السفر للعلاج في الخارج، يضطرون إلى تقديم طلب للحصول على تصاريح حكومية وتراخيص من مكتب الارتباط المحلي في إسرائيل، علمًا بأنه في الفترة من يناير إلى يوليو 2023 رفضت 18.5% من الطلبات".

يذكر أنه على مدار 15 سنة من حصار غزة (من 2008 إلى 2022)، تأخَّر أو تم رفضُ 30% من الطلبات المقدَّمة مِن مرضى للحصول على تصريح سفر للعلاج، والبالغ عددها 234 ألفًا و233 طلبًا.

كما أن أكثر من نصف طلبات المُرافق الطبي تم رفضُها خلال الفترة من 2019 إلى 2021، ما يعني أن 32% من الأطفال الذين حصلوا على تصاريح سفر، اضطروا إما إلى التخلي عن العلاج، وإما إلى التخلي عن المرافق.