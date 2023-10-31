بايدن يصدر أمرا تنفيذيا يحدد معايير السلامة والأمن والشفافية لأنظمة الذكاء الاصطناعي

أصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الاثنين أمرا تنفيذيا يحدد معايير السلامة والأمن والشفافية لأنظمة الذكاء الاصطناعي، مما يتطلب من الشركات التي تطورها مشاركة تفاصيل اختبارات سلامة الأنظمة مع الحكومة الأمريكية.

وجاء في الأمر التنفيذي أنه يجب على الشركات التي تدرب على الذكاء الاصطناعي من خلال ما يسمى بالنماذج التأسيسية ، والتي قد تشكل مخاطر على الأمن القومي والصحة العامة اعتمادا على كيفية نشرها، الكشف عن نتائج السلامة للوكالات الأمريكية.

وتشير النماذج التأسيسية إلى أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تستوعب كميات كبيرة من البيانات ومن ثم يمكن نشرها في مجموعة متنوعة من التطبيقات. وتستخدم العديد من الأنظمة الذكاء الاصطناعي التي تستخدم معالجة اللغة الطبيعية، وتلك التي تقترح إنشاء مركبات كيميائية جديدة، نماذج تأسيسية.

وسيضع المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا معيارا لأنواع اختبارات السلامة التي يجب على الشركات إجراؤها قبل إصدار أنظمة الذكاء الاصطناعي.

وستطبق وزارة الأمن الداخلي بعد ذلك هذه المعايير على الأنظمة المستخدمة في قطاعات البنية التحتية الحيوية، وستنشئ مجلسا للسلامة والأمن بخصوص الذكاء الاصطناعي.

ويستخدم أمر بايدن السلطة التي يتمتع بها الرئيس بموجب قانون الإنتاج الدفاعي الذي يستخدمه الرؤساء بشكل روتيني للإشراف على الشركات الأمريكية لغرض الأمن القومي. واستخدم الرئيس السابق دونالد ترامب القانون خلال جائحة كوفيد 19 للسيطرة على صادرات السلع الطبية وزيادة إنتاج الإمدادات الحيوية.