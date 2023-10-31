تعددت مواقف دول العالم حول المقترحات لوقف إطلاق نار عاجل لتخفيض الضغط عن المدنيين في قطاع غزة، ولكن الموقف الذي كان أكثر وضوحا وقوة لم يكن لدولة عربية بل لدولة جنوب إفريقيا التي لا يجمعها بفلسطين أي عرقية ولا دين مشترك، ولكن التاريخ يؤكد أن المعاناة كانت واحدة، وبينما يبدو الموقف الجنوب إفريقي بطلب قوات لحماية أهالي غزة من العدوان فريدا من نوعه، لكنه ليس الأول من مواقف تلك الدولة مناصرة للقضيةالفلسطينية.

وتستعرض جريدة الشروق 10 مواقف جنوب إفريقية قوية في دعم المقاومة الفلسطينية وجميعها خلال الـ17 سنوات الماضية فقط.

تشابه المعاناة

بدأ الاستيطان الهولندي لجنوب إفريقيا عام 1948 في تاريخ يبدو معروفا لأغلب العرب إذ هو تاريخ النكبة واحتلال فلسطين.

مارس الهولنديون المستعمرون نفس سياسات الفصل العنصري والتهجير القصري والمجازر الجماعية بحق السكان الأصليين لجنوب إفريقيا على غرار ما فعلت دولة الاحتلال الإسرائيلي لبسط سيطرتها على الأراضي الفلسطينية.

جمعت إسرائيل بدولة الفصل العنصري بجنوب إفريقيا علاقة تحالف أساسها المصلحة إذ الدولتين تواجهان نفس العداوة من الجيران الرافضين لوجوده كل منهما.

تحول الموقف الجنوب إفريقي بشكل واضح بمجرد سقوط دولة الفصل العنصري تسعينيات القرن الماضي لتبدأ مواقف داعمة للقضيةالفلسطينية.

اعتادت دولة جنوب إفريقيا شجب ورفض سياسات الاحتلال الإسرائيلي في المحافل الدولية ولكن أول موقف عملي كان يونيو 2006 حين أعلن مجلس الاتحادات التجارية الإفريقية مقاطعته للبضائع الإسرائيلية.

استثنى المجلس لاحقا البضائع القادمة من مناطق الضفة المحتلة باعتبارها بضائع للفلسطينيين.

وردت دولة جنوب إفريقيا، على الهجوم الإسرائيلي على أسطول الحرية التركي القادم بالمساعدات لقطاع غزة عام 2010 بسحب سفيرها من إسرائيل واستدعاء السفير الإسرائيلي.

أعلنت وزارة العلاقات الدولية الجنوب إفريقية عام 2013 توقف الدولة عن إرسال أي وزراء لإسرائيل لحين تحسن الأوضاع مع الفلسطينيين، كما استضافت جنوب إفريقيا عام 2015 وفدا من حركة حماس في مؤتمر مع الحكومة الإفريقية تبعته عدة مذكرات تفاهم ما أغضب إسرائيل.

ظهرت في تلك الأثناء نوع جديد من المقاطعة وهي المقاطعة الأكاديمية إذ ألغت جامعة جوهانسبيرج أي تعاون لها مع جامعة بن غوريون الإسرائيلية على خلفية الاعتداءات على الفلسطينيين.

سحبت جنوب إفريقيا في عام 2018 سفيرها من إسرائيل ردا على مجزرة إسرائيلية ضد متظاهرين عند السياج الحدودي بقطاع غزة، بينما تم تنظيم مظاهرات حاشدة أمام البرلمان الجنوب إفريقي تنديدا بالمجزرة وقد شارك بالمظاهرة الحزب الحاكم لجنوب إفريقيا.

قامت جنوب إفريقيا في العام التالي بإلغاء سفارتها في إسرائيل والاكتفاء بمكتب اتصال.

منعت نقابة العمال الجنوب إفريقية سفينة إسرائيلية من دخول ميناء ديربن الجنوب إفريقي عام 2021 ردا على مسيرة الأعلام الإسرائيلية في القدس المحتلة.

استضاف مقر الحزب الحاكم الجنوب إفريقي عام 2022 مؤتمرا لإحياء ذكرى النكبة الفلسطينية وتنظيم حملة لدعم القضية الفلسطينية بالأمم المتحدة.

قامت جنوب إفريقيا سبتمبر الماضي بإعفاء الجوازات الفلسطينية من تأشيرات الدخول لجنوب إفريقيا وذلك تسهيلا لحركة الفلسطينيين.