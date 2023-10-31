اتفاقية بين جامعتي الأقصر والعاصمة الصينية لتنظيم عمل فصل كونفوشيوس المستقل

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وقع الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، والدكتورة لي شوتشينغ مديرة فصل كونفوشيوس ممثلاً لرئيس الجامعة الصينية، على الاتفاقية التي تتيح ظروفاً أفضل للتعاون وزيادة الدعم المادي واللوجيستي المقدم من الجانب الصيني بما يخدم طلاب كلية الألسن بالجامعة والمجتمع المحلي.

وجاءت هذه الاتفاقية رغبة في الوصول لأفضل تهيئة وتنمية مستدامة لفصل كونفوشيوس المستقل بجامعة الأقصر، وطبقاً للاتفاقية بين مركز تعليم اللغة والتعاون في الصين والجامعة لإنشاء فصل كونفوشيوس المستقل بالمحافظة.

وجرى توقيع الاتفاقية بحضور الدكتور محمد نصر الجبالي عميد كلية الألسن، فيما أشاد رئيس الجامعة بالدور الذي يقدمه فصل كونفوشيوس و بالدعم الذي تقدمه الجامعة لتوفير أفضل السبل لنجاحه.